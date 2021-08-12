В Европе зафиксирована рекордная жара, ее принес антициклон Люцифер
12.08.2021, 07:55
Иллюстративное фото: pixabay.com
Рекордная для Европы температура +48,8 градуса была зафиксирована вчера, 11 августа 2021 года, на Сицилии. Об этом сообщает в Facebook Харьковский региональный центр гидрометеорологии со ссылкой на автоматическую метеостанцию в Сиракузах.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Информация о температуре +48,8 градуса в Сиракузах была официально подтверждена местным агрометеорологическим центром. Для регистрации рекорда данные должна принять Всемирная метеорологическая организация.
Предыдущий температурный рекорд Европы был установлен 10 июля 1977 года, тогда в Афинах, столице Греции, температура воздуха составила +48 градусов.
Аномальную жару в Италию принес антициклон из Африки, названный Люцифером.
- 2 июля 2021 года в США зафиксировали одну из самых высоких температур на Земле.
- В ночь на 24 июля в ЮАР зарегистрировали небывалые морозы.
- 29 июля стало известно о снегопаде и морозах на юге Бразилии.
- 3 августа в Греции температура достигала +47,1 градуса.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев • 4B
Business Analyst
Киев • Semantrum
Юрисконсульт
Киев • Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів рекламиРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии