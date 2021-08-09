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Волна аномальной жары из Сахары охватит Италию и Испанию, ожидают выше +45

09.08.2021, 11:21
Волна аномальной жары из Сахары охватит Италию и Испанию, ожидают выше +45 - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

На ближайшей неделе в Испании и Италии ожидается новая волна аномальной жары, которую принесет африканский антициклон. Температура может превышать +45 градусов, сообщает Italy24News.

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Сформировавшийся над Сахарой антициклон принесет на юг Европы массы жаркого и сухого воздуха. К среде в Италии ожидаются температурные пики, на Сицилии температура может достигнуть +47..+48. Значительно выше +40 ожидается на Сардинии и на юге Италии.

К концу недели африканская жара достигнет севера Италии, Испании и Португалии, где также ожидаются температуры выше +40 градусов. Жарко будет и на Балканах, включая Грецию.

Синоптики предупреждают об опасности новых лесных пожаров из-за жары и засухи, которые могут продлиться до 10 дней.

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Денис Юдин
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испания италия жара португалия балканы антициклон Сахара
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