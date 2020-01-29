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Украину сегодня накроют метели и снег с дождем: погода, карта

Украину сегодня накроют метели и снег с дождем: погода, карта - Фото
Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА
29.01.2020, 08:16

Ухудшение погодных условий вызовет нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог

Сегодня, 29 января, погода ухудшится, ожидается сильный ветер, метели, мокрый снег с дождем. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозам Укргидрометцентра, ожидается умеренный снег 29 января, днем ​​31 января - сильный снег, метели (в Закарпатье дождь с мокрым снегом), прирост снежного покрова 20-30 см, на дорогах гололедица.

Фото: meteo.gov.ua

В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях - мокрый снег, образование неустойчивого снежного покрова высотой 3-10 см; местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица.

29-30 января в Украине порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. "Осложнения погодных условий вызовет нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог. В Карпатах - местами прекращения движения транспорта на дорогах (II уровень опасности)", - уточнили в ГСЧС.

По Киеву и Киевской области утром 29 января туман, видимость 200-500 метров.

Синоптик Наталья Диденко уточнила, что температура воздуха в Украине на протяжении дня среды ожидается в пределах 0, + 4 градусов, на юге + 4, + 8 градусов, в Крыму + 6, + 10 градусов.

По ее словам, в Киеве пройдут дожди, в районе 19:00 дождь может переходить в мокрый снег, усилится ветер до сильного. Температура воздуха будет невысокой 0, + 2 градуса.

  • 28 января сообщалось,что в Украину идет атмосферный фронт.

 

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Наталья Диденко погода карта циклон метели
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