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I и II уровни опасности. Спасатели предупреждают о метелях

I и II уровни опасности. Спасатели предупреждают о метелях - Фото
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28.01.2020, 16:05

В ближайшие дни в Украине будут метели, мокрый снег, гололед и порывистый ветер 15-20 м/с

В Украине ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

Осложнения погодных условий в стране будет отвечать первому уровню опасности – это может вызвать нарушения движения транспорта. В Карпатах же возможно и полное прекращения движения (II уровень опасности).

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Ночью 29 января снег будет умеренный, днем 31 числа усилится. Прирост снежного покрова может составить 20-30 см.

На Закарпатье ожидается значительный дождь с мокрым снегом.

В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях будет также идти мокрый снег. Снежный покров будет неустойчивым и достигать высоты 3-10 см.

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