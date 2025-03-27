Укрзалізниця возобновила продажу билетов онлайн после хакерской атаки

Компания сообщила, что не допустила утечку информации

Иллюстративное фото: Укрзализныця

Укрзалізниця возобновила доступ к онлайн-системе продаж билетов, которая не работала с воскресенья, 23 марта. Об этом сообщила Укрзалізниця.

"Мы соскучились", – опубликовала компания пост в соцсетях в 05:00.

"Сайт и приложение УЗ удалось восстановить за 89 часов нонстоп работы после беспрецедентной атаки на ключевые операционные системы железной дороги", – сообщили в компании позже.

На первом этапе будет работать только базовый функционал: продажа и возврат билетов по всем направлениям на 20 суток вперед. В системе не отражаются билеты, приобретенные в кибератаки. Укрзалізниця напоминает, что эти билеты можно найти по электронной почте.

Вокзалы и кассы продолжают работать в усиленном режиме, поезда курсируют по расписанию.

В компании подчеркнули, что утечка информации в результате хакерской атаки не допущена.