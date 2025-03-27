Укрзалізниця відновила продаж квитків онлайн після хакерської атаки
Укрзалізниця відновила доступ до онлайн-системи продажу квитків, яка не працювала з неділі, 23 березня. Про це повідомила Укрзалізниця.
"Ми скучили", – опублікувала компанія пост у соцмережах о 05:00.
"Сайт і застосунок УЗ вдалося відновити за 89 годин нонстоп роботи після безпрецедентної атаки на ключові операційні системи залізниці", – повідомили у компанії пізніше.
На першому етапі працюватиме тільки базовий функціонал: продаж і повернення квитків на всі напрямки на 20 діб уперед. В системі не відбиваються квитки, що були придбані до кібератаки. Укрзалізниця нагадує, що ці квитки можна знайти на електронній пошті.
Вокзали та каси продовжують працювати у посиленому режимі, потяги курсують за розкладом.
У компанії наголосили, що витоку інформації внаслідок хакерської атаки не допущено.
- Вранці 23 березня в IT-системі Укрзалізниці стався збій. Тимчасово перестали працювати онлайн-сервіси з продажу квитків.
- 24 березня компанія повідомила, що зазнала системної багаторівневої кібератаки. Продаж квитків здійснювався через каси на вокзалах на найближчі два дні.
- 26 березня компанія повідомила, що вирішила частково компенсувати незручності, які виникли у пасажирів.