Укрзализныця запускает электричку, в которой можно будет перевозить велосипеды: фото
01.05.2021, 22:20
Новые вагоны Укрзализныци (источник - facebook.com_Ukrzaliznytsia)
Укрзализныця анонсировала запуск пригородного поезда в южно-западном направлении, в котором можно будет законно и с комфортом перевозить велосипеды. Сейчас в вагонах заканчивают капитально-восстановительный ремонт, сообщила пресс-служба УЗ.
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Чтобы велосипеды было удобно перевозить, в Укрзализныце решили оборудовать первый и десятый вагоны состава специальными креплениями и расширить вокруг них свободное пространство.
Также в УЗ заявили, что электрички этого направления будут иметь стекла с тонировкой, улучшенное освещение и более удобные эргономичные сиденья.
- 10 апреля 2021 года Укрзализныця вернула поезда дальнего следования на Закарпатье.
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