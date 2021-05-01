Укрзализныця запускает электричку, в которой можно будет перевозить велосипеды: фото

Укрзализныця анонсировала запуск пригородного поезда в южно-западном направлении, в котором можно будет законно и с комфортом перевозить велосипеды. Сейчас в вагонах заканчивают капитально-восстановительный ремонт, сообщила пресс-служба УЗ.

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Чтобы велосипеды было удобно перевозить, в Укрзализныце решили оборудовать первый и десятый вагоны состава специальными креплениями и расширить вокруг них свободное пространство.

Также в УЗ заявили, что электрички этого направления будут иметь стекла с тонировкой, улучшенное освещение и более удобные эргономичные сиденья.

10 апреля 2021 года Укрзализныця вернула поезда дальнего следования на Закарпатье.

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Дарья Мостовая

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