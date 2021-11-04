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Умер худрук киевского Театра на Подоле Виталий Малахов

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2021, 23:44
Умер худрук киевского Театра на Подоле Виталий Малахов - Фото
Виталий Малахов (Скриншот видео OpenTheatre/Youtube)

Умер художественный руководитель киевского Театра на Подоле, известный режиссер Виталий Малахов. Об этом сообщила в Facebook его дочь, актриса Даша Малахова.

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"19.07.1954 – 04.11.2021. Лети, родной мой", – написала Малахова, опубликовав фотографию отца.

29 октября Даша Малахова писала, что отца срочно госпитализировали, "о себе дала знать старая ядовитая боевая рана и начался сепсис".

4 ноября Виталий Малахов умер на 68 году жизни.

Умер худрук киевского Театра на Подоле Виталий Малахов

Виталий Малахов – украинский театральный режиссер, народный артист Украины. Лауреат национальной премии Украины имени Шевченко в области искусства в 2008 году.

Его творческая карьера началась в 1977 году на украинском телевидении.

С мая 1978 года по сентябрь 1979 года он работал в Киевском государственном театре русской драмы имени Леси Украинки. 

С 1979 возглавил Киевский государственный театр эстрады.

С 1985 по 1987 год работал со своей труппой на базе Киевского Молодежного театра, а с августа 1987 года был создан Киевский драматический театр на Подоле.

С 1987 года – художественный руководитель-директор Киевского академического драматического театра на Подоле, он поставил более 60 спектаклей.

Труппа Малахова гастролировала в США, Великобритании, Италии, Мексике, Коста-Рике, Финляндии, Германии, Греции, Турции и других странах.

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Наталия Медведева
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смерть Виталий Малахов
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