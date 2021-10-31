Умер писатель Владимир Рутковский – автор романа "Сторожевая застава"
В Одессе умер известный украинский писатель Владимир Рутковский. Об этом сообщает в Facebook издательство Абабагаламага.
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Писателю было 84 года, он умер от коронавируса.
Рутковский – автор тетралогии "Джуры" (оруженосцы), романа "Сторожевая застава" (по мотивам которого сняли одноименный фильм) и других приключенческих повестей для детей и подростков.
"Сегодня после полудня от ненасытного ковида отошел в вечность выдающийся украинский писатель, лауреат Шевченковской премии и наш великий друг Владимир Рутковский (18.04.1937–31.10.2021)", – говорится в сообщении.
Владимир Рутковский родился 18 апреля 1937 года в Черкасской области, получил образование в Одесском политехническом институте, а позже окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. Максима Горького.
В литературе дебютировал как поэт, а затем издал ряд прозаических произведений.
В 2012 году Рутковский получил Национальную премию им. Тараса Шевченко за книги о джурах. Он также стал лауреатом литературной премии "Книга года BBC 2011" – за историческую дилогию "Синие воды".
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