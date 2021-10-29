Умерли с разницей в один день. Коронавирус унес жизни супружеской пары писателей
Супружеская пара украинских писателей Тимур и Елена Литовченко умерли от коронавируса. У них обоих была группа инвалидности, и они не были привиты от COVID-19. Об этом в Facebook сообщила дочь авторов.
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Елена Литовченко умерла вчера, 28 октября, а сегодня рано утром не стало и ее супруга. Им обоим было 58 лет.
Дочь умерших рассказала, что ее родители были инвалидами. У Елены Литовченко были осложнения с ногой – воспаление эндопротеза коленного сустава, и ее не оперировали. Тимур Литовченко, по словам дочери, был инвалидом первой группы, него был повышенный уровень сахара и ряд заболеваний.
Литератор и знакомый супружеской пары Ян Валетов сообщил, что они не были вакцинированы, и у них якобы было "особое мнение" о прививках.
По словам дочери писателей, семейный врач не могла организовать бригаду по вакцинации, а самостоятельно ходить ее родители нормально не могли.
СПРАВКА. Тимур и Елена Литовченко – украинские писатели 1963 года рождения. Тимур – автор и соавтор полутора десятков книг и сборников в жанре фантастики, также он писал и издавал историческую литературу. Елена написала цикл произведений в жанре семейного чтения, а в соавторстве с мужем они издавали авантюрно-исторические романы и детективы.
В первые месяцы войны на Донбассе Тимур Литовченко инициировал проект "Военным библиотекам – украинские книги", а произведениями самого Литовченко зачитывались "киборги" Донецкого аэропорта. Также Литовченко "случайно создал" украинский "легион НАТО", нарисовав эскиз, который быстро превратился в шеврон и пользовался популярностью у военнослужащих ВСУ на фронте.
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