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Умерли с разницей в один день. Коронавирус унес жизни супружеской пары писателей

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2021, 16:55
Умерли с разницей в один день. Коронавирус унес жизни супружеской пары писателей - Фото
Тимур и Елена Литовченко (Фото - Facebook Елены Литовченко)

Супружеская пара украинских писателей Тимур и Елена Литовченко умерли от коронавируса. У них обоих была группа инвалидности, и они не были привиты от COVID-19. Об этом в Facebook сообщила дочь авторов.

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Елена Литовченко умерла вчера, 28 октября, а сегодня рано утром не стало и ее супруга. Им обоим было 58 лет. 

Дочь умерших рассказала, что ее родители были инвалидами. У Елены Литовченко были осложнения с ногой – воспаление эндопротеза коленного сустава, и ее не оперировали. Тимур Литовченко, по словам дочери, был инвалидом первой группы, него был повышенный уровень сахара и ряд заболеваний.

Литератор и знакомый супружеской пары Ян Валетов сообщил, что они не были вакцинированы, и у них якобы было "особое мнение" о прививках.

По словам дочери писателей, семейный врач не могла организовать бригаду по вакцинации, а самостоятельно ходить ее родители нормально не могли.

СПРАВКА. Тимур и Елена Литовченко – украинские писатели 1963 года рождения. Тимур – автор и соавтор полутора десятков книг и сборников в жанре фантастики, также он писал и издавал историческую литературу. Елена написала цикл произведений в жанре семейного чтения, а в соавторстве с мужем они издавали авантюрно-исторические романы и детективы.

В первые месяцы войны на Донбассе Тимур Литовченко инициировал проект "Военным библиотекам – украинские книги", а произведениями самого Литовченко зачитывались "киборги" Донецкого аэропорта. Также Литовченко "случайно создал" украинский "легион НАТО", нарисовав эскиз, который быстро превратился в шеврон и пользовался популярностью у военнослужащих ВСУ на фронте.

Умерли с разницей в один день. Коронавирус унес жизни супружеской пары писателей

Умерли с разницей в один день. Коронавирус унес жизни супружеской пары писателей

Умерли с разницей в один день. Коронавирус унес жизни супружеской пары писателей

Умерли с разницей в один день. Коронавирус унес жизни супружеской пары писателей

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Оксана Житнюк
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литература писатель автор коронавирус Тимур Литовченко Елена Литовченко
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