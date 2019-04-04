Умер известный режиссер Георгий Данелия

Георгий Данелия (фото - Юрий Рост / Новая газета)

В возрасте 88 лет после длительной болезни умер советский и российский кинорежиссер Георгий Данелия. Об этом сообщает Новая газета со ссылкой на семью режиссера.

Данелию госпитализировали из-за воспаления легких в феврале. Он попал в реанимацию, врачи ввели его в искусственную кому, чтобы стабилизировать дыхание.

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В 1960 году вышла его дебютная картина Данелии "Сережа" по одноименной повести Веры Пановой. Фильму присудили Гран-при на международном кинофестивале в Карловых Варах.

Известность пришла к режиссеру в 1964 году после выхода лирической комедии "Я шагаю по Москве". Среди других его киноработ - "Тридцать три", "Не горюй!", "Совсем пропащий!", "Афоня", "Мимино", "Джентльмены удачи" и "Кин-дза-дза".

2 марта на 67-м году жизни скончался Василий Портяк - известный украинский писатель, сценарист и новелист. Портяк написал сценарии популярных украинских фильмов о воинах УПА - "Непокоренный", "Железная сотня", "Вишневые ночи".