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Умер написавший музыку к "Мимино" и "Кин-дза-дза" композитор

Умер написавший музыку к "Мимино" и "Кин-дза-дза" композитор - Фото
Гия Канчели (фото - 1tv.ge)
02.10.2019, 09:56

Гия Канчели был широко известен благодаря музыке к фильмам Георгия Данелии

В Тбилиси на 85-м году жизни умер грузинский композитор Гия Канчели. Об этом сообщает Имеди.

Канчели - народный артист СССР, недавно он проходил лечение в одной из клиник Тбилиси.

Канчели известен как автор музыки к популярным фильмам, среди которых ленты режиссеры Георгия Данелии "Мимино", "Кин-дза-дза", "Не горюй", "Паспорт". Свой последний день рождения 10 августа он встретил в больнице. Большую часть времени он жил в Бельгии. 

Композитора за свою четвертую симфонию "Памяти Микеланджело" удостоили Государственной премией СССР в 1976 году. 

  • 8 мая 2019 года на 86 году жизни умер советский и российский композитор Евгений Крылатов, который написал музыку и саундтреки больше чем к 160 фильмам и мультфильмам, в том числе к культовым для времен СССР - "Гостья из будущего", "Умка" и "Каникулы в Простоквашино".
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композитор Мимино Кин-дза-дза Гия Канчели
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