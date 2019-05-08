Умер Крылатов - автор "Прекрасного далека" и колыбельной Умки

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Композитор родился на Урале в 1934 году, окончил Пермского музучилища и Московскую консерваторию.

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На 86 году жизни умер советский и российский композитор Евгений Крылатов, который написал музыку и саундтреки больше чем к 160 фильмам и мультфильмам, в том числе к культовым для времен СССР - "Гостья из будущего", "Умка" и "Каникулы в Простоквашино". Об этом сообщил российский пропагандистский ресурс ТАСС, ссылаясь на его дочь Марию Крылатову.

По ее словам, композитор умер в больнице, где лежал с двусторонней пневмонией.

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Среди самых популярных его произведений - песня "Крылатые качели" из фильма "Приключения Электроника", "Колыбельная медведицы" для мультфильма о медвежонке, а также "Прекрасное далеко" из фильма про Алису и космических пиратов.

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Теги: композитор, Евгений Крылатов
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