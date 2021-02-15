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Утро понедельника в Киеве. Из-за снегопадов столицу вновь сковали пробки: карта города

15.02.2021, 09:53
Утро понедельника в Киеве. Из-за снегопадов столицу вновь сковали пробки: карта города - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В столице наблюдаются значительные пробки на дорогах, ситуация усугубилась после утреннего снегопада. Максимальные заторы зафиксированы традиционно в центре.

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Кроме того, затруднено движение на мосту Патона, Дарнциком мосту, Броварском проспекте, проспектах Освободителей и  Бажана, улице Братиславской. Стоят проспекты Победы и Воздухофлотский, Соломенка, бульвар Леси Украинки и Большая Васильковская.

Читайте также: Киев третий день стоит в пробках из-за снегопада, общественный транспорт ходит без графика

Дарья Мостовая
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