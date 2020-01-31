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В 2019-ом украинцы заняли третье место среди беженцев в США – СМИ

В 2019-ом украинцы заняли третье место среди беженцев в США – СМИ - Фото
Биометрический паспорт гражданина Украины (фото - depositphotos.com)
31.01.2020, 20:21

Количество беженцев-украинцев в США составило 15% общего числа беженцев

В финансовом 2019 году украинцы оказались на третьем месте среди беженцев в США, после граждан Конго и Мьянмы. Об этом сообщает The Washington Post.

Количество беженцев-украинцев в США за этот период составило 4451, это – 15% общего числа попросивших убежища. В 2016 году украинцы составляли 3% всех беженцев.

Отмечается, что Украина не регистрируется в оценках ООН по глобальному кризису беженцев, а к изменениям демографического состава мигрантов могла привести политика администрации президента США Дональда Трампа, который выступал за запрет на въезд в Соединенные Штаты ряду стран, где большинство населения - мусульмане.

Сообщается, что в 2019 году с просьбой о политическом убежище в США украинцев прибыло в 8 раз больше, чем сирийцев, в 4 раза больше, чем афганцев и в 12 раз больше, чем суданцев.

"Это беспрецедентно и демонстрирует отход от исторического направления программы на основе потребностей и угроз, – сказал Незенин Эш, вице-президент Международного комитета беженцев. – Стратегия администрации не открывает доступ для наиболее уязвимых категорий беженцев" .

Отмечается, что большинство украинцев, прибывающих в США как политические беженцы не убегают от войны, а используют возможности предоставляемые законодательством США для репрессированных категорий граждан в бывшем Советском Союзе.

Известная поправка Лотенберг, введена в США в 1989 году и регулярно обновляет свое действие до сих пор, предоставляя сообществам, которые подвергаются давлению, возможности для облегчения въезда в США.

Отмечается, что большинство украинских беженцев - баптисты, пятидесятники, евангелисты.

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