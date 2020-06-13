В двух областях и Киеве больше всего заболевших COVID-19 за сутки – Минздрав

Иллюстративное фото: Csaba Krizsan/EPA

За минувшие сутки больше всего новых случаев COVID-19 выявлены во Львовской области (132), Закарпатской (77), Киеве (72). Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов напомнил украинцам о необходимости пользоваться масками и соблюдать социальную дистанцию.

Данные по областям:

Винницкая - 1369 (851 выздоровел);

Волынская - 1354 (444);

Днепропетровская - 990 (721);

Донецкая - 290 (128);

Житомирская - 1032 (547);

Закарпатская - 1583 (682);

Запорожская - 521 (335);

Ивано-Франковская - 1695 (1001);

Киев - 3838 (1164);

Киевская - 1961 (711);

Кировоградская - 577 (471);

Луганская - 52 (46);

Львовская - 2658 (604);

Николаевская - 320 (212);

Одесская - 1081 (423);

Полтавская - 278 (257);

Ровенская - 2297 (1274);

Сумская - 208 (163);

Тернопольская - 1403 (1011);

Харьковская - 1498 (692);

Херсонская - 179 (174);

Хмельницкая - 554 (407);

Черкасская - 536 (356);

Черновицкая - 3869 (1215);

Черниговская - 385 (81).

Коронавирус также подтвержден у 2244 детей и 5446 медиков.

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Фото: Центр общественного здоровья

13 июня сообщалось , что в Украине за минувшие сутки заболели COVID-19 753 человек (сутками ранее - 683), 409 пациентов выздоровели (426), десять умерли (16).

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