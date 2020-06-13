В двух областях и Киеве больше всего заболевших COVID-19 за сутки – Минздрав

За минувшие сутки больше всего новых случаев COVID-19 выявлены во Львовской области (132), Закарпатской (77), Киеве (72). Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Степанов напомнил украинцам о необходимости пользоваться масками и соблюдать социальную дистанцию.
Данные по областям:
- Винницкая - 1369 (851 выздоровел);
- Волынская - 1354 (444);
- Днепропетровская - 990 (721);
- Донецкая - 290 (128);
- Житомирская - 1032 (547);
- Закарпатская - 1583 (682);
- Запорожская - 521 (335);
- Ивано-Франковская - 1695 (1001);
- Киев - 3838 (1164);
- Киевская - 1961 (711);
- Кировоградская - 577 (471);
- Луганская - 52 (46);
- Львовская - 2658 (604);
- Николаевская - 320 (212);
- Одесская - 1081 (423);
- Полтавская - 278 (257);
- Ровенская - 2297 (1274);
- Сумская - 208 (163);
- Тернопольская - 1403 (1011);
- Харьковская - 1498 (692);
- Херсонская - 179 (174);
- Хмельницкая - 554 (407);
- Черкасская - 536 (356);
- Черновицкая - 3869 (1215);
- Черниговская - 385 (81).
Коронавирус также подтвержден у 2244 детей и 5446 медиков.
Нажмите для увеличения
Фото: Центр общественного здоровья
- 13 июня сообщалось, что в Украине за минувшие сутки заболели COVID-19 753 человек (сутками ранее - 683), 409 пациентов выздоровели (426), десять умерли (16).
Читайте также: В Минздраве назвали причину роста случаев коронавируса в Украине
Арина Толина