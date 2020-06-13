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В двух областях и Киеве больше всего заболевших COVID-19 за сутки – Минздрав

В двух областях и Киеве больше всего заболевших COVID-19 за сутки – Минздрав - Фото
Иллюстративное фото: Csaba Krizsan/EPA
13.06.2020, 11:11

По данным Минздрава, COVID-19 подтвержден у 2244 детей и 5446 медиков c начала эпидемии

За минувшие сутки больше всего новых случаев COVID-19 выявлены во Львовской области (132), Закарпатской (77), Киеве (72). Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов напомнил украинцам о необходимости пользоваться масками и соблюдать социальную дистанцию.

Данные по областям:

  • Винницкая - 1369 (851 выздоровел);
  • Волынская - 1354 (444);
  • Днепропетровская  - 990 (721);
  • Донецкая - 290 (128);
  • Житомирская - 1032 (547);
  • Закарпатская  - 1583 (682);
  • Запорожская  - 521 (335);
  • Ивано-Франковская - 1695 (1001);
  • Киев - 3838 (1164);
  • Киевская - 1961 (711);
  • Кировоградская  - 577 (471);
  • Луганская  - 52 (46);
  • Львовская - 2658 (604);
  • Николаевская  - 320 (212);
  • Одесская  - 1081 (423);
  • Полтавская  - 278 (257);
  • Ровенская  - 2297 (1274);
  • Сумская  - 208 (163);
  • Тернопольская  - 1403 (1011);
  • Харьковская - 1498 (692);
  • Херсонская - 179 (174);
  • Хмельницкая  - 554 (407);
  • Черкасская - 536 (356);
  • Черновицкая  - 3869 (1215);
  • Черниговская  - 385 (81).

Коронавирус также подтвержден у 2244 детей и 5446 медиков.

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Карта по областям на 13 июня

Фото: Центр общественного здоровья

  • 13 июня сообщалось, что в Украине за минувшие сутки заболели COVID-19 753 человек (сутками ранее - 683), 409 пациентов выздоровели (426), десять умерли (16).

Читайте также: В Минздраве назвали причину роста случаев коронавируса в Украине

Арина Толина
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