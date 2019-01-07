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07.01.2019, 15:07

В еще одной области ограничили движение транспорта из-за непогоды

В еще одной области ограничили движение транспорта из-за непогоды - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Донецкой области на участке трассы Запорожье-Мариуполь полностью ограничено движение транспорта

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В связи со сложными погодными условиями ограничено движение всего транспорта на территории Донецкой области, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

По состоянию на 13:00 движение всего транспорта ограничено на участке трассы Т-0803 Запорожье-Мариуполь на участке между пгт. Никольское и п.Новокрасновка.

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Как сообщалось ранее, движение также ограничено в Запорожской области: полностью – на трассе М-14 Одесса-Новоазовск от пгт. Приазовское до п. Азовское; для крупногабаритного и маршрутного транспорта – на дороге М-14 Одесса-Новоазовск с 475-го по 557-й км и на трассе М-30 Васильевка-Бердянск от г. Токмак до п. Азовское и от п. Азовское до п. Дмитриевка.

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Теги: ограничение движения, снегопад, трассы украины
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