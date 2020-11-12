В Госпотребслужбе объяснили, будут ли закрывать школы и детсады
Олег Рубан подчеркнул, что детсады и школы дадут тот результат формирования иммунитета, который снизит агрессивность эпидемии
В школах и детских садах наблюдается незначительный рост заболеваемости COVID-19, поэтому их закрывать пока не собираются. Об этом сообщил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, РБК-Украина.
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Рубан объяснил, что детские сады и школы дадут тот результат формирования иммунитета, который снизит агрессивность эпидемии.
"Школы и детские сады – это последнее, что может приостанавливать деятельность потому, что по данным ВОЗ, по данным Минздрава, по данным Киева, болеют менее 1%. Это считают и ученики, и персонал, и учителя", – сказал он.
- 27 октября директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге заявил, что закрытие школ не сильно помогает останавливать распространение коронавируса.
- 29 октября возобновилось обучение после каникул в школах Киева.
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