В ГПСУ объяснили, почему количество задержанных на границе с Беларусью выросло в 356 раз

Демченко рассказал о задержаниях на разных участках и о спасении уже неподвижных нарушителей с обморожением конечностей

Андрей Демченко (Фото: Media Center Ukraine / Ukrinform)

Резкое увеличение количества задержанных украинских мужчин мобилизационного возраста на границе с Беларусью может быть связано с тем, что преступные организации, вероятно, предлагают людям такой маршрут за более низкую "цену", однако это направление все равно не лидирует. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Комментируя материал "Слідства.інфо", в котором приведены данные ГПСУ о том, что в 2025 году за незаконную попытку пересечения госграницы с Беларусью было задержано 1424 мужчины мобилизационного возраста, что в 356 раз больше по сравнению с 2023 годом, Демченко подчеркнул, что в 2023-м речь шла всего о четырех лицах.

"Но этот участок границы не является тем, где задерживается наибольшее количество нарушителей. На первом месте – граница с Румынией, на втором – граница с Молдовой. Но, конечно, мы видим, что и на границе с Беларусью за последние годы идет увеличение попыток незаконного пересечения", – отметил Демченко.

Однако, подчеркнул он, надо понимать, что сами нарушители в большинстве случаев не самостоятельно выбирают направление движения.

Представитель ГПСУ предположил, что, возможно, преступные организации, которые пытаются незаконно переправлять людей через границу, предлагают это направление за более низкую цену.

"Они, конечно, для себя принимают решение – наверное, необдуманное – относительно дальнейшего попадания в Беларусь, потому что как в отношении них будут осуществляться проверки на территории Беларуси, какое влияние на них могут осуществлять представители правоохранительных органов – мне сложно сказать", – подчеркнул он.

Демченко также рассказал, что за последние несколько дней пограничники спасли на этом направлении людей, которые уже не могли двигаться и получили сильное переохлаждение и обморожение конечностей.