У ДПСУ пояснили, чому кількість затриманих на кордоні з Білоруссю зросла у 356 разів

Демченко розповів про затримання на різних ділянках та про врятування вже нерухомих порушників з обмороженням кінцівок

Андрій Демченко (Фото: Media Center Ukraine / Ukrinform)

Різке збільшення кількості затриманих українських чоловіків мобілізаційного віку на кордоні з Білоруссю може бути пов’язано з тим, що злочинні організації, ймовірно, пропонують людям такий маршрут за нижчу "ціну", проте цей напрямок все одно не лідирує. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Коментуючи матеріал Слідства.інфо, в якому наведено дані ДПСУ про те, що в 2025 році за незаконну спробу перетину держкордону з Білоруссю було затримано 1424 чоловіків мобілізаційного віку, що в 356 разів більше проти 2023 року, Демченко наголосив, що в 2023-му йшлося всього про чотирьох осіб.

"Але ця ділянка кордону не є тією, де затримується найбільша кількість порушників. На першому місці – кордон з Румунією, на другому – кордон з Молдовою. Але, звісно, ми бачимо, що і на кордоні з Білоруссю за останні роки йде збільшення спроб незаконного перетину", – зазначив Демченко.

Проте, наголосив він, треба розуміти, що самі порушники в більшості випадків не самостійно обирають напрям руху.

Речник ДПСУ припустив, що, можливо, злочинні організації, які намагаються незаконно переправляти осіб через кордон, пропонують цей напрям за нижчу ціну.

"Вони, звісно, для себе приймають рішення – напевно, необдумане – щодо подальшого потрапляння в Білорусь, тому що як щодо них здійснюватимуться перевірки на території Білорусі, який вплив на них можуть здійснювати представники правоохоронних органів – мені складно сказати", – наголосив він.

Демченко також розповів, що за останні кілька днів прикордонники врятували на цьому напрямку людей, які вже не могли рухатися і отримали сильне переохолодження та обмороження кінцівок.