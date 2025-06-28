В Харькове спасатели четыре часа пытались снять ребенка с крыши недостроя – видео

С девочкой удалось установить контакт, после чего ее удалось эвакуировать и передать медикам

Спасатели (Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям)

Спасатели вместе с полицейскими провели спасательную операцию 11-летней девочки в Харькове, которая длилась четыре часа. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Девочка находилась на крыше недостроенного здания на высоте восьмого этажа. Сообщается, что она переживала сильный эмоциональный кризис и могла упасть в любой момент.

Специалисты установили с ней контакт и успокоили. После этого, с помощью веревок и специального оборудования, ребенка осторожно спустили вниз и передали медикам.

"Родители, не обесценивайте переживания детей. Им часто трудно самостоятельно справиться со своими чувствами. Просто будьте рядом и слушайте искренне", – отметили спасатели.