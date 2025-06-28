У Харкові рятувальники чотири години намагалися зняти дитину з даху недобудови – відео

З дівчинкою встановили контакт, після чого вдалося її зняти та передати медикам

Рятувальники (Фото: ДСНС)

Надзвичайники разом із поліцейськими провели рятувальну операцію 11-річної дівчинки у Харкові, яка тривала чотири години. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Дівчинка перебувала на даху недобудови на висоті восьмого поверху. Зазначається, що вона переживала сильну емоційну кризу та могла впасти будь-якої миті.

Фахівці встановили з нею контакт і заспокоїли. Після цього, за допомогою мотузок і спецобладнання, дитину обережно спустили вниз і передали медикам.

"Батьки, не знецінюйте переживання дітей. Їм часто важко самостійно впоратись із почуттями. Просто будьте поруч і слухайте по-справжньому", – зазначили рятувальники.