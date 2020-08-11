В Харькове задержали пограничника, который раньше был боевиком "Оплота"

В 2014-2015 годах задержанный служил в незаконных военных формированиях террористических организаций ДНР/ЛНР

Сотрудники Государственной пограничной службы раскрыли в Харьковском пограничном отряде военнослужащего, который до этого был боевиком "Оплота" - боевого подразделения, созданного террористами на Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр ГПСУ.

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Сообщается, что в сентябре 2014 года задержанный добровольно вступил в состав незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях Донбасса, где проходил "курс молодого бойца". Позже был назначен в состав батальона "Оплот", получая за выполнение своих обязанностей деньги.

После того, как батальон переместился в зону боевых действий, фигурант уволился оттуда и переехал в Харьков, а со временем поступил на службу в пограничное ведомство, говорится в сообщении.

Сейчас экс-боевику вручили подозрение по ч. 1 ст. 258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой/организацией или участие в ней; либо оказание содействия в ее создании или деятельности). Если вина будет доказана, пограничнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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Дарья Мостовая

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