В Ирпене для лишившихся жилья сделали "Железный городок" из вагонов купе – фото

Укрзалізниця обустроила в Ирпене из купейных вагонов "Железный городок" для жителей города, которые лишились жилья в результате войны. Об этом сообщает Ирпенский вестник.

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Расположен городок на улице Центральной рядом с парком. Сейчас он может вместить 100 человек. Заселиться можно с 15 июня.

Жилье представляет собой новые оборудованные купе с кондиционером и санузлом. Отдельный вагон с душевыми кабинками и вагон-ресторан. Недалеко находятся прачечная и детская комната.

На территории городка есть беседки с мангалами, детская площадка, летний кинотеатр и теннисный стол.

Питание, по данным издания, будет доставляться из ресторана бесплатно. Территория городка – под круглосуточной охраной, въезд только для жителей по картам.

Также на всей территории города работает Wi-Fi Starlink.

Заявку можно подать по телефону – 097 925 09 51.

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Вадим Ребрина

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