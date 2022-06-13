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В Ирпене для лишившихся жилья сделали "Железный городок" из вагонов купе – фото

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2022, 22:57
В Ирпене для лишившихся жилья сделали
Фото: visnyk-irpin.com.ua

Укрзалізниця обустроила в Ирпене из купейных вагонов "Железный городок" для жителей города, которые лишились жилья в результате войны. Об этом сообщает Ирпенский вестник.

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Расположен городок на улице Центральной рядом с парком. Сейчас он может вместить 100 человек. Заселиться можно с 15 июня.

В Ирпене для лишившихся жилья сделали "Железный городок" из вагонов купе – фото

Жилье представляет собой новые оборудованные купе с кондиционером и санузлом. Отдельный вагон с душевыми кабинками и вагон-ресторан. Недалеко находятся прачечная и детская комната.

В Ирпене для лишившихся жилья сделали "Железный городок" из вагонов купе – фото

В Ирпене для лишившихся жилья сделали "Железный городок" из вагонов купе – фото

В Ирпене для лишившихся жилья сделали "Железный городок" из вагонов купе – фото

На территории городка есть беседки с мангалами, детская площадка, летний кинотеатр и теннисный стол.

В Ирпене для лишившихся жилья сделали "Железный городок" из вагонов купе – фото

Питание, по данным издания, будет доставляться из ресторана бесплатно. Территория городка – под круглосуточной охраной, въезд только для жителей по картам.

Также на всей территории города работает Wi-Fi Starlink.

Заявку можно подать по телефону – 097 925 09 51.

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Вадим Ребрина
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укрзалізниця ирпень
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