В Каховке развернут мобильный госпиталь на 120 коек для больных коронавирусом

Государственная служба чрезвычайных ситуаций развернет мобильный госпиталь на 120 коек для больных коронавирусом в Каховке Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в понедельник, 25 октября.

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Пять грузовиков ГСЧС с оборудованием мобильного госпиталя отправились из Киева в Херсонскую область на специально подготовленную площадку на территории Каховской центральной городской больницы.

Развертывание госпиталя увеличит количество коек в больнице на 120 единиц, отметили в ведомстве.

Мобильный госпиталь ГСЧС состоит из 35 палаток и модулей, 24 из них – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Госпиталь автономный, обеспечен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения.

24 октября 2021 года статистический сайт Worldometer сообщил, что Украина находится на втором месте по суточной смертности от коронавируса в Европе.

За сутки 24 октября в Украине выявили 14 634 новых случая инфицирования коронавирусом, 330 пациентов с COVID-19 умерли.

Андрей Явецкий

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