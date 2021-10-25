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В Каховке развернут мобильный госпиталь на 120 коек для больных коронавирусом

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2021, 10:26
В Каховке развернут мобильный госпиталь на 120 коек для больных коронавирусом - Фото
Румынские военные разворачивают мобильный госпиталь в 20 км от Бухареста (Фото: Robert Ghement/ЕРА)

Государственная служба чрезвычайных ситуаций развернет мобильный госпиталь на 120 коек для больных коронавирусом в Каховке Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в понедельник, 25 октября.

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Пять грузовиков ГСЧС с оборудованием мобильного госпиталя отправились из Киева в Херсонскую область на специально подготовленную площадку на территории Каховской центральной городской больницы.

Развертывание госпиталя увеличит количество коек в больнице на 120 единиц, отметили в ведомстве.

Мобильный госпиталь ГСЧС состоит из 35 палаток и модулей, 24 из них – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Госпиталь автономный, обеспечен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения.

  • 24 октября 2021 года статистический сайт Worldometer сообщил, что Украина находится на втором месте по суточной смертности от коронавируса в Европе.
  • За сутки 24 октября в Украине выявили 14 634 новых случая инфицирования коронавирусом, 330 пациентов с COVID-19 умерли.
Андрей Явецкий
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ГСЧС Херсонская область коронавирус мобильный госпиталь
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