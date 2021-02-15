В Карпатах второй день ищут заблудившегося киевлянина

В Карпатах больше суток не могут найти заблудившегося туриста – поиски продолжаются в районе горы Гемба, где его видели в последний раз, сообщает ГСЧС Закарпатья.

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13 февраля в Карпатах пропали двое туристов, одного нашли спустя день, поиски второго продолжаются – для помощи поисково-спасательному отряду подключили два вертолета, лесников и волонтеров.

14 февраля в Карпатах спасли 11 туристов, еще одного ищут с вертолетом: фото, видео.

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Дарья Мостовая

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