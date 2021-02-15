UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Карпатах второй день ищут заблудившегося киевлянина

15.02.2021, 10:36
В Карпатах второй день ищут заблудившегося киевлянина - Фото
Поисково-спасательный отряд (источник - facebook.com_DsnsZakarpattya)

В Карпатах больше суток не могут найти заблудившегося туриста – поиски продолжаются в районе горы Гемба, где его видели в последний раз, сообщает ГСЧС Закарпатья.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

13 февраля в Карпатах пропали двое туристов, одного нашли спустя день, поиски второго продолжаются – для помощи поисково-спасательному отряду подключили два вертолета, лесников и волонтеров.

Читайте также: Карпаты укрыл почти метровый слой снега: фото зимней сказки в горах

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
закарпатье Карпаты турист Гемба
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 