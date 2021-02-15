В Карпатах второй день ищут заблудившегося киевлянина
15.02.2021, 10:36
Поисково-спасательный отряд (источник - facebook.com_DsnsZakarpattya)
В Карпатах больше суток не могут найти заблудившегося туриста – поиски продолжаются в районе горы Гемба, где его видели в последний раз, сообщает ГСЧС Закарпатья.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
13 февраля в Карпатах пропали двое туристов, одного нашли спустя день, поиски второго продолжаются – для помощи поисково-спасательному отряду подключили два вертолета, лесников и волонтеров.
- 14 февраля в Карпатах спасли 11 туристов, еще одного ищут с вертолетом: фото, видео.
Читайте также: Карпаты укрыл почти метровый слой снега: фото зимней сказки в горах
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Інженер VoIP
Киев • Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев • Ліга Пенсія
Продакт менеджерРазместить вакансию
Киев • ЛІГА:ЗАКОН
Последние новости
Комментарии