В КГГА рассказали, как будет ходить транспорт в Киеве с 14 марта

В КГГА рассказали, как в столице будет работать наземный общественный транспорт с 14 марта.

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Так, для автобусов будут работать маршруты:

№ 24 – от ул. Лаврской ст. м. "Арсенальная"

№ 62 – от Ботанического сада до ст. м. "Арсенальная"

№ 21 – через железнодорожную ст. "Зенит" по просп. Бандеры без заезда в ст. м. "Петровка"

№73 – от ул. Милославской до ул. Каштановой

№ 101 – через железнодорожную ст. "Зенит" по проспекту Бандеры без заезда в ст. м. "Петровка"

№ 103 – от ул. Светлицкого до ул. Ефремова через пл. Марченко

№51 – от ст. м. "Бориспольская" к мосту Патона

№55 – от ст. м. "Бориспольская" к мосту Патона

№ 115 – от ул. Заслонова к мосту Патона

№ 114 – от ул. Милославской до пл. Дарницкой

№ 114К – от ул. Милославской к ж. м. Радужный

№ 47 – от ст. г. Нивки – до ул. Стеценко

№ 69 – от Дворца Спорта до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова

№ 90 – от ул. Туполева до ул. Симиренко

№ 22 – от ул. Медовой до ул. Саперно-Слободской

№91 – ул. Анны Ахматовой – пл. Дарницкая – б-р Перова – Северный мост – ст. г. "Шулявская" – Севастопольская площадь – пл. Демеевская – ст. м. "Голосеевская"

№118 – от Политехнического института до моста Патона.

Временно не работают автобусные маршруты №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 88, 100, 104, не ходят троллейбусы.

Из трамвайных маршрутов Киева работают только №2, №8К, №22К, №29К, №33А, а также организовано трамвайное сообщение "Подольское ТРЭД – Контрактовая площадь".

В то же время Киевский метрополитен работает в режиме перевозок по следующим маршрутам:

- красная линия: от станции "Шулявская" до станции "Университет".

- синяя линия: от "Героев Днепра" до "Теремков". Без остановки на станциях: "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого".

- Зеленая линия: от "Сырца" до "Выдубичей". Без остановки на станциях: "Дворец спорта", "Кловская", "Золотые ворота".

Также работает участок "Славутич" – "Красный хутор".

Ориентировочный интервал между поездами: 40 минут.

Общественный транспорт столицы в условиях военного положения работает с 08:00 до 19:00 в ограниченном составе, но при необходимости в работу транспорта могут быть внесены оперативные изменения.

Валерия Давыдова

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