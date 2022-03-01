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В Киеве ночь с 1 на 2 марта лучше провести в укрытиях – КГГА

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 20:05
В Киеве ночь с 1 на 2 марта лучше провести в укрытиях – КГГА - Фото
Люди ночуют в укрытии в школе, в Киеве, 25 февраля 2022 г. В ноч на 24 февраля Россия начала полномасштабную войну с Украиной, Путин назвал ее «военной операцией». РФ начала обстрелы украинских городов. Президент З.JP

Киевлян просят не выходить в эту ночь из укрытий, сообщили в КГГА.

И напоминают, что запрещено ходить по городу с 20:00 до 07:00.

Исключение – только в ближайшее укрытие.

Соблюдайте правила светомаскировки: зашторивайте окна, выключайте свет.

"Гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага", – напомнили в КГГА.

Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Катерина Амеліна
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