В Киеве ночь с 1 на 2 марта лучше провести в укрытиях – КГГА

Киевлян просят не выходить в эту ночь из укрытий, сообщили в КГГА.

И напоминают, что запрещено ходить по городу с 20:00 до 07:00.

Исключение – только в ближайшее укрытие.

Соблюдайте правила светомаскировки: зашторивайте окна, выключайте свет.

"Гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага", – напомнили в КГГА.

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Катерина Амеліна

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