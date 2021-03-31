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В Киеве из-за смерти пациентки будут судить трех врачей Национального института рака

31.03.2021, 13:24
В Киеве из-за смерти пациентки будут судить трех врачей Национального института рака - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт по факту смерти пациентки. Перед судом предстанут три врача из Национального института рака. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба прокуратуры.

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Согласно материалам следствия, один из врачей, анестезиолог, перед началом операции не провел предоперационную подготовку пациентки и ввел в ее организм препараты, несовместимые при одновременном введении. Это якобы привело к резкому ухудшению самочувствия и впоследствии к смерти.

После смерти женщины два других врача, ее лечащий доктор и патологоанатом, проводивший вскрытие, вероятно вступили в сговор и якобы внесли в медицинскую документацию недостоверные сведения о причинах смерти.

В прокуратуре заявили, что факт совершения указанного преступления был выявлен при проведении негласных следственных действий для другого уголовного производства. В дальнейшем все подтвердилось при помощи судебно-медицинской экспертизы и следственных действий.

Врача-анестезиолога обвиняют в ненадлежащем выполнение профессиональных обязанностей, а лечащего врача и патологоанатома – в подделке официальных документов по сговору.

  • В ноябре 2020 года подо Львовом в реанимации умерли двое пациентов, подключенные к аппаратам ИВЛ – в больнице пропадал свет.

Читайте также: В Киеве у стоматолога на приеме умерла пациентка – врачу сообщили о подозрении

Дарья Мостовая
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