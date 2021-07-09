В Киеве продавали места на закрытых кладбищах – прокуратура
09.07.2021, 14:25
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В столице раскрыли схему продажи мест и организации захоронений на закрытых кладбищах. Этим якобы занимались должностные лица ритуальной службы Спецкомбинат ПКПО. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.
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По версии следствия, коммунальщики по предварительному сговору с физлицами-предпринимателями систематически вымогали и получали взятки за выделение мест для погребения умерших на закрытых и полузакрытых кладбищах Киева.
Одного из подозреваемых задержали после получения взятки в размере $6000 – сейчас он находится под домашним арестом.
- 26 июня 2021 года в коммунальной ритуальной службе Киева СКП прошли обыски.
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