В Италии оползень разрушил 100-летнее кладбище, в море оказались сотни гробов: видео

На северо-западе Италии произошел оползень, который зацепил 100-летнее кладбище. Об этом сообщает BBC.

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#Camogli. Il video del #crollo del #cimitero da parte di alcuni operai che si erano messi in sicurezza poco prima che il fronte collassasse. pic.twitter.com/eFxCeEPWxb — Babboleo News (@BabboleoNews) February 22, 2021

Сотни гробов с человеческими останками с кладбища, расположенного на скале курортного города Камольи недалеко от Генуи, упали в море.

Оползень также разрушил две часовни, которые также смыло в воду.

Свидетелями обрушения стали работники кладбища. Как отмечается, к месту происшествия прибыли бригады водолазов, катера береговой охраны и пожарных – они выловили из моря около 200 гробов.

Frana cimitero a #Camogli (GE), è ripresa in mattinata la ricerca e il recupero delle bare finite ieri in mare: #vigilidelfuoco impegnati nelle delicate operazioni con il nucleo #sommozzatori, gli specialisti nautici, il reparto volo e i dronisti #23febbraio pic.twitter.com/UfOOiy4YB0 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) February 23, 2021

Мэр Камольи Франческо Оливар назвал случившееся невероятной катастрофой и добавил, что предсказать такого рода оползни практически невозможно.

В ночь на 30 декабря в Норвегии в городе Аск случился оползень. Несколько сотен людей эвакуировали, десять были объявлены пропавшими без вести, через несколько дней нашли тела пятерых погибших.

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Наталия Медведева

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