UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Италии оползень разрушил 100-летнее кладбище, в море оказались сотни гробов: видео

24.02.2021, 20:06
В Италии оползень разрушил 100-летнее кладбище, в море оказались сотни гробов: видео - Фото
Оползень в Камолье (Фото: VIGILI DEL FUOCO)

На северо-западе Италии произошел оползень, который зацепил 100-летнее кладбище. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сотни гробов с человеческими останками с кладбища, расположенного на скале курортного города Камольи недалеко от Генуи, упали в море.

Оползень в Камолье (Фото: VIGILI DEL FUOCO)

Оползень также разрушил две часовни, которые также смыло в воду.

Свидетелями обрушения стали работники кладбища. Как отмечается, к месту происшествия прибыли бригады водолазов, катера береговой охраны и пожарных – они выловили из моря около 200 гробов.

Мэр Камольи Франческо Оливар назвал случившееся невероятной катастрофой и добавил, что предсказать такого рода оползни практически невозможно.

  • В ночь на 30 декабря в Норвегии в городе Аск случился оползень. Несколько сотен людей эвакуировали, десять были объявлены пропавшими без вести, через несколько дней нашли тела пятерых погибших.

Читайте также: Масштабные оползни в Индонезии забрали жизни 13 человек, еще 27 пропали без вести: видео

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
италия кладбище оползень
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 