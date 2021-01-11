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Масштабные оползни в Индонезии забрали жизни 13 человек, еще 27 пропали без вести: видео видео

11.01.2021, 10:35
Поисково-спасательная операция после оползня в Индонезии (фото - Basarnas handout_EPA)
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В Индонезии на этих выходных, 9-10 января, произошло несколько оползней – их жертвами оказались жители провинции Западной Явы. Вероятными причинами стихийного бедствия стали проливные дожди и повсеместная вырубка деревьев, сообщает Xinhuanet.

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Оползни разрушили 18 домов, а также стали причиной гибели 13 людей – причем, под завалы попали и несколько спасателей. Точное количество пропавших без вести пока неизвестно, на утро 11 января власти говорят о цифре в 27 человек.

Поисково-спасательные операции еще продолжаются, однако ввиду размытости грунта и продолжающихся дождей остается риск возникновения новых оползней, что делает ситуацию еще более опасной.

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Дарья Мостовая
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