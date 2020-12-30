В норвежской коммуне Еррум сегодня утром произошел оползень, в результате которого несколько домов практически ушли под землю. Пострадали девять местных жителей, еще около 200 были эвакуированы, сообщает информагентство DPA International.

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В полиции отметили, что у них пока есть данные не о всех жертвах произошедшего – несколько десятков человек еще числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются. При этом, спасателям приходится работать в сложных условиях, поскольку на улице темно и плохая погода.

Чуть позже эвакуированных отправили в ближайший отель, а для спасателей выделили несколько вертолетов.

В июле 2020 года в Непале разбушевалась стихия – наводнения и оползни забрали жизни десятков людей.

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Дарья Мостовая

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