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В Норвегии в результате оползня ушло под землю несколько домов, есть пострадавшие: видео видео

30.12.2020, 15:40
Оползень в Норвегии (скриншот с видео)
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В норвежской коммуне Еррум сегодня утром произошел оползень, в результате которого несколько домов практически ушли под землю. Пострадали девять местных жителей, еще около 200 были эвакуированы, сообщает информагентство DPA International.

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В полиции отметили, что у них пока есть данные не о всех жертвах произошедшего – несколько десятков человек еще числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются. При этом, спасателям приходится работать в сложных условиях, поскольку на улице темно и плохая погода.

Чуть позже эвакуированных отправили в ближайший отель, а для спасателей выделили несколько вертолетов.

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Дарья Мостовая
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