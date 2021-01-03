Смертоносный оползень в Норвегии. Нашли пятерых погибших, еще пятеро пропали без вести

В Норвегии продолжаются поисково-спасательная операция – в ночь на 30 декабря в городе Аск случился оползень. Несколько сотен людей эвакуировали, еще десять – были объявлены пропавшими без вести. На сегодняшний день спасатели нашли тела пятерых из них, передает местная телерадиокомпания NRK.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Всех погибших нашли в течение трех дней и пока поиски продолжаются. "Мы ищем там, где все еще верим, что сможем найти выживших", – заявил один из пожарников местной спасательной службы Кеннет Ванген.

Параллельно со спасательной операцией местные власти начали откачку воды из плотины, поскольку та протекает в зону возникновения оползня.

30 декабря в Норвегии произошел оползень, в результате которого ушло под землю несколько домов. Сообщалось о девятерых пострадавших, но погибших на тот момент не было.

Читайте также: На Шпицбергене белый медведь убил управляющего лагерем, который был ответственным за отпугивание медведей

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.