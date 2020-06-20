В Киевской области к жесткому карантину могут вернуться в любой момент — ОГА

Разработка вакцины от COVID-19 (Фото: Diego Azubel/EPA)

В Киевской области в любой момент снова могут вернуться к жесткому карантину, если число заболевших COVID-19 продолжит расти. Об этом заявил глава Киевской ОГА Василий Володин, передает пресс-служба облгосадминистрации.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В Украине наблюдается угрожающая тенденция к увеличению заболеваемости COVID-19. Если она будет сохраняться в дальнейшем, а действующие противоэпидемические мероприятия не дадут ожидаемого эффекта, власть будет вынуждена вновь прибегнуть к жесткому карантину", - сказал он.

По словам Володина, показатель инцидентности в области вплотную приблизился к критической отметке 12. До усиления карантинных мер осталось добрать 0,03%. Они могут быть усилены в любой момент.

В Киевской области сейчас более 2000 больных COVID-19. Количество пациентов инфекционных отделений увеличивается. Каждый четвертый в стационаре - инфицирован. От COVID-19 в Киевской области уже умерло 46 человек. "Далеко не все они преклонного возраста. Часть из них - это люди среднего возраста, которые не имели проблем со здоровьем до эпидемии", - отметил глава ОГА.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Введено немедленное усиление контроля за соблюдением санитарного законодательства.

В случае ухудшения эпидемической ситуации в течение трех дней подряд, власти будут вынуждены отменить некоторые введенные ранее послабления, сказал Володин.

По состоянию на 20 июня к ослаблению карантина не готовы девять областей и Киев, поскольку превышен показатель инцидентности заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Киеве коронавирусом заболели 76 человек ( сутками ранее - 92), в том числе двое медиков.