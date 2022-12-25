В Китае на фоне всплеска эпидемии перестали публиковать официальную статистику по COVID-19

Власти Китая прекратили ежедневную публикацию статистики по случаям COVID-19 в условиях резкого всплеска заболеваемости в стране. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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На фоне сообщений о рекордном количестве новых случаев заболеваний COVID-19 официальный Пекин фактически закрыл статистику заболеваемости коронавирусом.

Ранее данные о числе заболевших и летальных исходов публиковались в Китае ежедневно. Однако теперь Национальная комиссия по здравоохранению КНР объявила, что далее информацию по теме будет сообщать Центр по контролю и предотвращению заболеваний "в справочных и исследовательских целях".

Ни о режиме публикации статистики, ни о причинах принятого решения не сообщается.

Ранее появились сообщения, что в Китае зафиксирована крупнейшая вспышка COVID-19 с начала пандемии - 20 декабря были зарегистрированы почти 37 млн новых случаев заболевания за день.

Власти Китая на протяжении почти трех лет придерживались политики "нулевой толерантности" к COVID-19, в то время как большая часть мира пыталась научиться сосуществовать с коронавирусом.

В конце ноября 2022 года в Китае начались массовые протесты из-за слишком жестких антикоронавирусных ограничений. После этого Пекин решил ослабить жесткость политики по сдерживанию эпидемии.

Сергій Бережний

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