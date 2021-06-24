В Луганской области нашли тайник с боеприпасами "Всевеликого войска Донского": фото

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области тайник с боеприпасами террористов, называющих себя "Всевеликое войско Донское", сообщает пресс-служба ведомства.

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Сотрудники СБУ нашли в тайнике 126 артиллерийских снарядов 30-мм калибра, 12 гранатометных выстрелов ВОГ-17, 90 вышибных зарядов к минометным минам 82-мм калибра, около 400 патронов различного калибра, а также взрыватель артиллерийского снаряда.

Согласно оперативной информации, тайник был обустроен в 2014 году террористами, участвовавшими в боевых действиях против украинских бойцов. Он располагался неподалеку от пассажирской железнодорожной остановки в городе Счастье и автомобильной трассы Старобельск – Донецк.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

7 июня 2021 года на Донбассе нашли тайник группы террористов Гиркина.

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Дарья Мостовая

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