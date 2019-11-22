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В Минобороны рассказали, как будут защищать права военных

В Минобороны рассказали, как будут защищать права военных - Фото
Андрей Загороднюк (Фото: пресс-служба Минобороны)
22.11.2019, 15:27

Для этого хотят создать официальную группу. По словам министра, это будет независимый и самодостаточный орган

В Министерстве обороны может появиться специальная группа для защиты прав военнослужащих. Об этом сообщил министр Андрей Загороднюк, передает LB.ua.

По словам главы ведомства, в группу войдут военнослужащие-юристы, а также гражданские. 

"Группа будет заниматься изучением случаев нарушения прав военнослужащих. Это будет отдельный, самодостаточный и совершенно независимый орган, который будет давать консультации и реагировать", - пояснил он. При этом он уточнил, что члены такой группы пока не будут представлять интересы военных в судах. Это будут делать адвокаты, а группа будет помогать их привлекать.

Ранее стало известно, что военных обяжут знать английский язык.

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права военных военные минобороны комиссия Андрей Загороднюк
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