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В Минобразования рассказали, как обеспечат безопасность участников ВНО

В Минобразования рассказали, как обеспечат безопасность участников ВНО - Фото
Любомира Мандзий (Фото: пресс-служба Верховной Рады)
04.06.2020, 23:54

Руководитель Минобразования рассказала, как обеспечат безопасность участников внешнего независимого оценивания

Масок и других средств защиты хватит на каждый пункт проведения внешнего независимого тестирования. Об этом заявила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, передает hromadske.

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По ее словам, наа следующей неделе средства индивидуальной защиты, антисептики и дезинфекторы доставят в областные департаменты образования, а департаменты отправят эти средства в пункты тестирования.

"У нас более 1700 пунктов тестирования, там будут дезинфекторы для поверхностей, антисептики для рук, маски, пирометры (для измерения температуры)", - отметила и.о. министра.

Мандзий уточнила, что 9 июня ожидаетсят первая поставка этих средств от UNICEF и посольства Швейцарии.

По ее словам, МОН предоставит более трех миллионов масок, в министерстве учли каждый пункт тестирования, каждую аудиторию, всех участников.

Мандзий добавила, что на совещании премьер-министра Дениса Шмыгаля с руководителями ОГА говорилось о необходимости создать мобильные бригады, которые проверяли бы безопасность пунктов тестирования.

  • 20 мая сообщалось, что основная сессия внешнего независимого оценивания в этом году начнется 25 июня и завершится 17 июля.

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Наталия Медведева
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