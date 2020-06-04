В Минобразования рассказали, как обеспечат безопасность участников ВНО

Любомира Мандзий (Фото: пресс-служба Верховной Рады)

Масок и других средств защиты хватит на каждый пункт проведения внешнего независимого тестирования. Об этом заявила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, передает hromadske.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По ее словам, наа следующей неделе средства индивидуальной защиты, антисептики и дезинфекторы доставят в областные департаменты образования, а департаменты отправят эти средства в пункты тестирования.

"У нас более 1700 пунктов тестирования, там будут дезинфекторы для поверхностей, антисептики для рук, маски, пирометры (для измерения температуры)", - отметила и.о. министра.

Мандзий уточнила, что 9 июня ожидаетсят первая поставка этих средств от UNICEF и посольства Швейцарии.

По ее словам, МОН предоставит более трех миллионов масок, в министерстве учли каждый пункт тестирования, каждую аудиторию, всех участников.

Мандзий добавила, что на совещании премьер-министра Дениса Шмыгаля с руководителями ОГА говорилось о необходимости создать мобильные бригады, которые проверяли бы безопасность пунктов тестирования.

20 мая сообщалось, что основная сессия внешнего независимого оценивания в этом году начнется 25 июня и завершится 17 июля.

Читайте также: При 37,3 и без маски не пустят. Как будет проходить ВНО-2020