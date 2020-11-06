В Чернобыльскую зону можно будет вернуться жить. Осталось подождать 50 лет

По прогнозам Минприроды, за 50-60 лет радиоактивность элементов и конструкций значительно снизится

В 30-километровой Зоне отчуждения через 50-60 лет будут жить люди без каких-либо ограничений, но 10-километровая зона навсегда останется непригодной для жизни человека. Об этом в интервью изданию Фокус сказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

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"В 10-километровой зоне никогда не будут жить люди, но 30-километровая должна стать обычной украинской землей без ограничений через 50-60 лет. По нашим прогнозам, за это время радиоактивность элементов и конструкций значительно снизится, а чрезвычайно активные элементы укроем в геологическом хранилище", – сказал Абрамовский.

По его словам, сейчас нужно демонтировать нестабильные конструкции внутри нового конфайнмента. "Это нужно сделать, поскольку, если что-то упадет и поднимется пыль, уровень радиации повысится, невозможно будет зайти в арку в обычных средствах защиты, придется задействовать манипуляторы", – рассказал министр.

Через 60 лет нужно будет изучать вопрос о том, как разобрать арку. "По конструкции ее можно откатить назад и полностью демонтировать, чтобы разбирать конструкции объекта укрытия. До этого нужно будет извлечь из четвертого энергоблока все активные топливные элементы, графит, которые были на крыше..." – сказал Абрамовский.

В октябре робособаку Boston Dynamics SPOT использовали для исследования радиоактивного заражения в Чернобыльской зоне отчуждения.

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Вадим Ребрина

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