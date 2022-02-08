UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Минздраве назвали количество отстраненных от работы за отсутствие вакцины от COVID

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2022, 18:25
В Минздраве назвали количество отстраненных от работы за отсутствие вакцины от COVID - Фото
Игорь Кузин (Фото: пресс-служба Минздрава)

С 31 января в Украине начали отстранять от работы без сохранения зарплаты представителей некоторых профессий за отсутствие вакцинации от коронавируса. На работу не смогли выйти медики, коммунальщики и чиновники. Об этом написал в Facebook замглавы Минздрава Игорь Кузин.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отметил представитель министерства, по состоянию на 7 февраля отстранен от работы 7531 сотрудник:

- 4578 коммунальщиков;

- 2016 работников медучреждений, среди них 216 врачей и 765 медсестер;

- 1001 сотрудник хозперсонала, 154 – админперсонала;

- 718 представителей органов местного самоуправления.

По словам Кузина, от работы из-за отсутствия прививок всего отстранено 0,2% медиков – коллапса медсистемы удалось избежать.

Он подчеркнул, что приказ коснулся медиков только сейчас, потому что их массовое отстранение от работы "было бы рискованным для системы здравоохранения во время пандемии".

Скриншот Facebook
  • С 8 ноября 2021 года  обязательной вакцинации от коронавируса подлежат педагоги, работники центральных органов исполнительной власти, министерств и их структурных подразделений на местах, а также работники местных государственных администраций.
  • В Минздраве уточнили, как руководители предприятий должны отстранять от работы невакцинированных сотрудников.

Читайте также: Google отправит невакцинированных сотрудников в неоплачиваемый отпуск

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
работа вакцинация коронавирус Игорь Кузин COVID-19
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 