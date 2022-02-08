В Минздраве назвали количество отстраненных от работы за отсутствие вакцины от COVID

С 31 января в Украине начали отстранять от работы без сохранения зарплаты представителей некоторых профессий за отсутствие вакцинации от коронавируса. На работу не смогли выйти медики, коммунальщики и чиновники. Об этом написал в Facebook замглавы Минздрава Игорь Кузин.

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Как отметил представитель министерства, по состоянию на 7 февраля отстранен от работы 7531 сотрудник:

- 4578 коммунальщиков;

- 2016 работников медучреждений, среди них 216 врачей и 765 медсестер;

- 1001 сотрудник хозперсонала, 154 – админперсонала;

- 718 представителей органов местного самоуправления.

По словам Кузина, от работы из-за отсутствия прививок всего отстранено 0,2% медиков – коллапса медсистемы удалось избежать.

Он подчеркнул, что приказ коснулся медиков только сейчас, потому что их массовое отстранение от работы "было бы рискованным для системы здравоохранения во время пандемии".

С 8 ноября 2021 года обязательной вакцинации от коронавируса подлежат педагоги, работники центральных органов исполнительной власти, министерств и их структурных подразделений на местах, а также работники местных государственных администраций.

В Минздраве уточнили, как руководители предприятий должны отстранять от работы невакцинированных сотрудников.

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Яна Катасонова

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