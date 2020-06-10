В Минздраве назвали одну из самых больших проблем распространения COVID-19

Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

Прием пациентов с COVID-19 в автономные больницы, не предназначенные для госпитализаций таких пациентов, является одной из самых больших проблем распространения коронавируса в Украине. Об этом сегодня на заседании комитета по вопросам здоровья нации Верховной Рады заявила замглавы Минздрава Ирина Микичак.

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"К сожалению, ряд руководителей здравоохранительных учреждений не придерживаются алгоритма и заполняют больницы на свое усмотрение. То есть пациент пришел, обратился - и тут же его госпитализировали. Это наверное, едва ли не самая большая проблема распространения коронавируса", - сказала она, добавив, что речь идет об автономных больницах.

По ее словам, работники Минздрава "пытаются реагировать" на такие случаи и "постоянно обращают внимание" на эту проблему при общении в онлайне и рабочих выездах в больницы.

За последние сутки в Украине зафиксировали 525 новых больных COVID-19. Умерли 23 пациента - это рекордное суточное число летальных случаев в стране с начала эпидемии коронавируса. Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине выявили 28 381 заболевшего COVID-19, 833 человека умерли, одолели недуг 12 769 пациентов.

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