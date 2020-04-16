Коронавирус. В Минздраве объяснили, попадают ли беременные в зону риска

Беременные женщины не более восприимчивы к коронавирусной инфекции COVID-19, чем другие люди, однако в случае заражения им нужно самоизолироваться и связаться с семейным врачом. Об этом сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"В группе риска только беременные с сопутствующими патологиями: сахарным диабетом, онконедугом, хроническими заболеваниями легких, иммуносупрессивными состояниями", - уточнили специалисты.
В Минздраве сообщили, что сейчас зафиксированы только два случая возможной вертикальной трансмиссии вируса. "Передача, скорее всего, происходит от матери к новорожденному непосредственно после родов. Сейчас нет доказательств антенатальной, интранатальной передачи или заражения через генитальные жидкости", - сказали в ЦОЗ.
Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать
Если у беременной с подозрением или подтвержденным коронавирусом начинаются роды, то ее перевозят в роддом.
Выбирать тактику родов следует с учетом акушерских показаний, кроме случаев, когда у женщины наблюдается дыхательная недостаточность, которая требует немедленного родоразрешения.
Вся бригада медиков должна быть одета в средства индивидуальной защиты.
Читайте также: Печальная сотня. В Украине от СOVID-19 умер сотый человек. Кого убивает коронавирус в нашей стране