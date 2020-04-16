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Коронавирус. В Минздраве объяснили, попадают ли беременные в зону риска

Коронавирус. В Минздраве объяснили, попадают ли беременные в зону риска - Фото
Иллюстративное фото: Denis Balibouse/ЕРА
16.04.2020, 07:46

Беременным женщинам с симптомами COVID-19 нужно самоизолироваться и связаться с семейным врачом, говорят в Минздраве

Беременные женщины не более восприимчивы к коронавирусной инфекции COVID-19, чем другие люди, однако в случае заражения им нужно самоизолироваться и связаться с семейным врачом. Об этом сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава.

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"В группе риска только беременные с сопутствующими патологиями: сахарным диабетом, онконедугом, хроническими заболеваниями легких, иммуносупрессивными состояниями", - уточнили  специалисты.

В Минздраве сообщили, что сейчас зафиксированы только два случая возможной вертикальной трансмиссии вируса. "Передача, скорее всего, происходит от матери к новорожденному непосредственно после родов. Сейчас нет доказательств антенатальной, интранатальной передачи или заражения через генитальные жидкости", - сказали в ЦОЗ.

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Если у беременной с подозрением или подтвержденным коронавирусом начинаются роды, то ее перевозят в роддом.

Выбирать тактику родов следует с учетом акушерских показаний, кроме случаев, когда у женщины наблюдается дыхательная недостаточность, которая требует немедленного родоразрешения.

Вся бригада медиков должна быть одета в средства индивидуальной защиты.

  • 25 марта сообщалось, что женщина из Ирпеня в Киевской области, которую госпитализировали в больницу в Белую Церковь с лабораторно подтвержденным коронавирусом, родила мальчика.
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Арина Толина
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