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Если вернулись из-за границы. В Минздраве объяснили, нужно ли украинцам сдавать тест

18.11.2020, 14:09
Если вернулись из-за границы. В Минздраве объяснили, нужно ли украинцам сдавать тест - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

По данным Минздрава, граждане Украины не обязаны проходить платный тест на коронавирус, чтобы вернуться домой

Украинцы, которые возвращаются из-за границы, не должны принудительно сдавать платный тест на COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.

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Чиновник привел пример, когда в контакт-центр Минздрава обратились по случаю с моряками.

"Был такой случай с моряками в одном из аэропортов. Я хочу передать привет в Одесский аэропорт и напомнить, что наши граждане не обязаны проходить тестирование для того, чтобы вернуться в нашу страну. Им устанавливается соответствующее приложение, и они в стандартном режиме могут сдать тесты, и будут сняты с самоизоляции", – подчеркнул Кучер.

По его словам, если такие случаи будут фиксироваться в дальнейшем, то можно "предположить, что это делается намеренно, чтобы работать с конкретной лабораторией в аэропорту".

Кучер призвал украинцев по всем вопросам, которые касаются инфицирования COVID-19, обращаться в контакт-центр Минздрава по номеру 0800 60 20 19.

  • В Украине с 2 ноября начал работу всеукраинский контакт-центр Минздрава по противодействию COVID-19. 
Арина Толина
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