В ОАСК оспорили результаты конкурса на эскиз большого герба Украины

В Окружном админсуде Киева оспорили результаты конкурса на большой герб Украины. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Неназванный заявитель требует отменить результаты конкурса, поскольку, по его утверждению, не было общественного обсуждения эскиза.

Сейчас суд решает, будет ли он открывать производство по этому административному иску.

19 ноября объявили победителя конкурса на лучший эскиз большого герба Украины. Утвердить его может Верховная Рада.

Экс-министр Кабмина Дмитрий Дубилет (его команда участвовала в конкурсе и заняла третье место) раскритиковал победивший эскиз. Он заявил, что если бы выбрали эксиз его команды с бинарным кодом, то об Украине говорил бы весь мир.

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Марк Сировой

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