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В Одессе и в Киеве произошли взрывы в почтоматах. Причиной стали самодельные бомбы

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2021, 14:50
В Одессе и в Киеве произошли взрывы в почтоматах. Причиной стали самодельные бомбы - Фото
Взрыв в Киеве (источник - kyiv.npu.gov.ua)

Сегодня произошло несколько взрывов – пострадал почтомат в Киеве на Оболони, а также ячейка в почтовом отделении Одессы на Николаевской дороге. Об этом пишут пресс-службы местных отделений Нацполиции.

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В столице взрыв произошел утром: пострадал, вероятно, один из почтоматов Новой почты, который находился в помещении торгового центра. В одной из ячеек взорвалась самодельная бомба, изготовленная на основе пиротехнических устройств.

Чуть позже взрыв произошел в почтомате в Одессе – в одной из ячеек сработало самодельное взрывчатое вещество, в результате чего были повреждены двери ячейки для хранения посылок. "Бомба" состояла из электротаймера, аккумуляторной батареи, петарды, бумаги и полиэтилена.

Были открыты уголовные дела по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества. В обоих случаях обошлось без жертв.

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Дарья Мостовая
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