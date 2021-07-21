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Авария под Ровно. Укргидрометцентр предупредил о возможных кислотных дождях

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2021, 13:29
Авария под Ровно. Укргидрометцентр предупредил о возможных кислотных дождях - Фото
Авария на заводе Рівнеазот под Ровно (фото - Український гідрометеорологічний центр, Facebook)

Из-за вчерашней аварии на предприятии "Ровноазот" под Ровно возможны кислотные дожди, не стоит забывать зонтик. Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

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Синоптики отмечают, что из-за ЧП на заводе в небо поднялось огромное оранжевой облако окиси азота. Оно попало в атмосферу, постепенно рассеивалось и оседало недалеко от места выброса из-за вчерашних погодных условий в Ровенской области.

На 06:00 21 июля угрозы населению и окружающей среде не было, в населенных пунктах содержание диоксида азота и оксида азота не превышало норму, пишут в УГМЦ. Однако часть окиси азота все же растворялась в атмосферной воде – поэтому в некоторых районах Ровенской области выпадали подкисленные дожди.

"И хотя уже угрозы нет, сегодня стоит не купаться под дождями, а все же обезопасить себя от возможных кислотных дождей зонтиком", – добавили синоптики.

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Марк Сировой
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