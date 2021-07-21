На центральном проспекте Днепра прогремел взрыв в доме – фото, видео
Сегодня утром в центре Днепра прогремел взрыв на проспекте Дмитрия Яворницкого. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной полиции.
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Сообщение о взрыве поступило около 07:00 21 июля, пишут в полиции. Он произошел на первом этаже нежилого помещения.
В результате взрыва никто не пострадал, в доме выбило окна. Устанавливаются причины происшествия, на месте работают сотрудники полиции, ДСНС и СБУ. Решается вопрос об открытии уголовного дела.
Информатор.Днепр уточняет, что взрыв произошел по адресу проспект Дмитрия Яворницкого, 25. По предварительным данным, взрыв произошел в трубе. Полиция перекрыла движение на участке проспекта от улицы Жуковского до улицы Гончара – пускают лишь общественный транспорт.
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В местном издании Depo.Днепр также напомнили, что проспект Яворницкого перекрывали 15 июля из-за взрывных работ в метро.
- Вчера под Ровно на заводе "Ровноазот", который принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, произошла разгерметизация паропровода на агрегате производства азотной кислоты. В администрации области сообщили, что в небо поднялось облако из окиси азота.
- Позже спасатели заявили, что концентрация газа в воздухе над Ровно в пять раз ниже опасной.
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