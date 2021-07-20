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Авария на "РовноАзот". Концентрация газа в воздухе в пять раз ниже опасной – ГСЧС

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2021, 20:32
Авария на
Фото: ГСЧС

На момент утечки газа на предприятии "Ровноазот" его концентрация в воздухе составляла 1 мг/м куб, тогда как опасным считается уровень в 5 мг/м куб. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Ровенской области.

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По данным спасателей, произошла разгерметизация трубопровода в цеху производства азотной кислоты и выброс газа в атмосферу.

В настоящее время ситуация под контролем, заверили в ГСЧС, проводится мониторинг. Никакой угрозы окружающей среде нет, настаивает госслужба.

"По информации лабораторного центра, опасный уровень газа составляет 5 мг/м куб воздуха. На момент утечки газа составлял 1 мг/м куб", – сказано в сообщении.

Сегодня возле Ровно, на заводе "Ровноазот", который принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Фирташупроизошла разгерметизация паропровода на агрегате производства азотной кислоты. В администрации области сообщили, что в небо поднялось облако из окиси азота.

Вадим Ребрина
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ГСЧС дмитрий фирташ ровноазот
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