Авария на "РовноАзот". Концентрация газа в воздухе в пять раз ниже опасной – ГСЧС

На момент утечки газа на предприятии "Ровноазот" его концентрация в воздухе составляла 1 мг/м куб, тогда как опасным считается уровень в 5 мг/м куб. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Ровенской области.

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По данным спасателей, произошла разгерметизация трубопровода в цеху производства азотной кислоты и выброс газа в атмосферу.

В настоящее время ситуация под контролем, заверили в ГСЧС, проводится мониторинг. Никакой угрозы окружающей среде нет, настаивает госслужба.

"По информации лабораторного центра, опасный уровень газа составляет 5 мг/м куб воздуха. На момент утечки газа составлял 1 мг/м куб", – сказано в сообщении.

Сегодня возле Ровно, на заводе "Ровноазот", который принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, произошла разгерметизация паропровода на агрегате производства азотной кислоты. В администрации области сообщили, что в небо поднялось облако из окиси азота.

Вадим Ребрина

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