В Одесском зоопарке леопард напал на человека: животное убили – фото

Полицейские сообщили, что "были вынуждены использовать оружие и обезвредить животное"

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В Одесском зоопарке леопард напал на человека, в результате чего животное застрелили. Об этом сообщили в полиции Одесской области.

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Около 10:00 полиция получила сообщение о том, что один из сотрудников пошел убирать в вольере и на него напал леопард.

На месте полиция обнаружила в вольере с леопардом еще одного работника, пытавшегося помочь раненому и оказавшегося в ловушке.

"Поэтому чтобы спасти жизнь людей, полицейские были вынуждены использовать оружие и обезвредить животное", – сказано в сообщении.

Раненого мужчину доставили в больницу.

В комментарии Суспильному директор зоопарка Игорь Биляков подтвердил, что леопарда застрелили.

На странице Одесского зоопарка нет сообщения об инциденте, однако под другим постом уже появляются возмутительные комментарии из-за того, что животное убили, вместо того чтобы использовать транквилизаторы.