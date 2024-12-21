В Одесском зоопарке леопард напал на человека: животное убили – фото
В Одесском зоопарке леопард напал на человека, в результате чего животное застрелили. Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Около 10:00 полиция получила сообщение о том, что один из сотрудников пошел убирать в вольере и на него напал леопард.
На месте полиция обнаружила в вольере с леопардом еще одного работника, пытавшегося помочь раненому и оказавшегося в ловушке.
"Поэтому чтобы спасти жизнь людей, полицейские были вынуждены использовать оружие и обезвредить животное", – сказано в сообщении.
Раненого мужчину доставили в больницу.
В комментарии Суспильному директор зоопарка Игорь Биляков подтвердил, что леопарда застрелили.
На странице Одесского зоопарка нет сообщения об инциденте, однако под другим постом уже появляются возмутительные комментарии из-за того, что животное убили, вместо того чтобы использовать транквилизаторы.
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